В Омской области муромцевский «Водоканал» задолжал 60 работникам свыше 1,3 млн руб

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Муромцевского района обязала одно из коммунальных предприятий погасить задолженность по заработной плате.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, задолжало 60 работникам свыше 1,3 миллиона рублей. Предприятие не выплачивало зарплату два месяца.

- С целью восстановления прав работников предприятия на своевременное вознаграждение за труд прокурор района внес представление директору. Кроме того, в отношении него прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент МУП «Водоканал» полностью погасило скопившуюся задолженность по зарплате перед работниками.

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