Под Омском пройдет суд над главой компании, построившей некачественное жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнеомского района утвердила обвинительное заключение учредителю строительной компании ООО «Юнистрой». Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности людей.

Согласно версии следствия, в 2016 году организация обвиняемого возвела пять двухквартирных жилых домов в селе Нижняя Омска. При строительстве были нарушены требования градостроительного законодательство и проектной документации.

Впоследствии десять квартир, расположенных в этих домах, за 15 миллионов рублей выкупила районная администрация по программе переселения граждан из аварийного жилья. При этом на возведение жилых помещений фигурант дела потратил около 12 миллионов рублей. Таким образом, мужчина присвоил себе свыше 3 миллионов рублей.

- Строительно-техническая экспертиза признала указанные дома не соответствующими требованиям к техническим и функциональным характеристикам жилых помещений и представляют угрозу для жизни и здоровья проживающих в них лиц, - сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Несмотря на это, вину в совершении преступления учредитель строительной компании не признал.

Прокуратура обратилась в суд иском о возмещение ущерба в размере 3 миллионов рублей, причиненного районной администрации. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Нижнеомский районный суд.

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