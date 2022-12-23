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НовостиПолитика23 декабря 2022 3:00

Омская мэрия реорганизует «Центр недвижимости, дизайна и рекламы»

К нему городские власти планируют присоединить «Центр содержания и хранения имущества»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Обе организации подведомственны департаменту имущественных отношений мэрии

Обе организации подведомственны департаменту имущественных отношений мэрии

Накануне на сайте омской мэрии появился проект постановления. Как следует из документа, горадминистрация планирует реорганизовать БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» путем присоединения к нему БУ «Центр содержания и хранения имущества». Обе организации подведомственны департаменту имущественных отношений.

- Реорганизовать бюджетное учреждение города Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» в форме присоединения к нему бюджетного учреждения города Омска «Центр содержания и хранения имущества» с сохранением основных целей его деятельности, - сказано в проекте постановления.

Отметим, БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» занимается несколькими видами деятельности, в том числе консультированием предпринимателей по вопросам дизайна городской среды и рекламы, изготовлением и размещением средств наружной рекламы и знаково-информационных систем. Директором бюджетного учреждения на данный момент является Жанна Мещерякова.

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