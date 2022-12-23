Омская мэрия реорганизует «Центр недвижимости, дизайна и рекламы»

Обе организации подведомственны департаменту имущественных отношений мэрии

Накануне на сайте омской мэрии появился проект постановления. Как следует из документа, горадминистрация планирует реорганизовать БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» путем присоединения к нему БУ «Центр содержания и хранения имущества». Обе организации подведомственны департаменту имущественных отношений.

- Реорганизовать бюджетное учреждение города Омска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» в форме присоединения к нему бюджетного учреждения города Омска «Центр содержания и хранения имущества» с сохранением основных целей его деятельности, - сказано в проекте постановления.

Отметим, БУ «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» занимается несколькими видами деятельности, в том числе консультированием предпринимателей по вопросам дизайна городской среды и рекламы, изготовлением и размещением средств наружной рекламы и знаково-информационных систем. Директором бюджетного учреждения на данный момент является Жанна Мещерякова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru