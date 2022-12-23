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НовостиОбщество23 декабря 2022 2:42

Бывший проректор ОмГПУ откроет частный университет в Омске

Профессор Владимир Гам является совладельцем нескольких образовательных организаций
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске 20 декабря 2022 года зарегистрировали автономную некоммерческую образовательную организацию. Она будет работать под названием «Федеральная академия социальных технологий». Об этом сообщает «СуперОмск».

По данным издания, ректором и совладельцем организации является бывший проректор Омского государственного педагогического университета по учебной работе Владимир Гам. Учебное заведение было зарегистрировано по адресу улица Фрунзе, 1, корпус 4.

Отметим, Гам ранее был совладельцем нескольких образовательных организаций: Многопрофильная академия непрерывного образования, Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, Омская региональная общественная организация «Ассоциация педагогов и родителей обучающихся гимназий и лицеев», Благотворительный фонд поддержки и развития образования города Омска, НОУ «Институт развития образования».

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