Омская антимонопольная служба приостановила продажу клиники Нателы Полежаевой

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21 декабря стало известно, что временно приостановлен аукцион по продаже здания поликлиники на проспекте Губкина за долги собственника – ООО «Альфаинвест». Процедуру приостановила ФАС, сообщает внутренний источник. «Альфаинвестом» владеет Натела Полежаева – бывшая невестка экс-губернатора Полежаева.

Известно, что ранее экс-невестка экс-губернатора Полежаева Натела протестовала против этого аукциона. Между тем, заявки от претендентов на оцененный в 79,834 миллиона рублей лот, включающий в себя также земельный участок под медучреждением и прилежащими коммуникациями общей площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров, принимали с первых чисел декабря 2022 года, однако теперь на электронной площадке, где стартовала процедура, объявили, что торги приостановлены. Поликлиника выставлена на продажу.

Полежаева пояснила, что пробилась на личный приём к Генпрокуру Игорю Краснову 7 декабря во время его пребывания в Омске. Она рассказала ему о произошедшем ранее «прекращении работы поликлиники и уничтожении на 300 миллионов рублей медоборудования».

Напомним, что фирму признали банкротом в 2021 году. ФНС, которая инициировала торги, компания Нателы должна 3,5 млн рублей.