В патриотической акции «Корзина добра» принял участие омский боец Шлеменко

Омичи могут сделать новогодние подарки для мобилизованных и их семей в рамках акции «Корзина добра. Для того чтобы стать участником, необходимо приобрести новогодние товары и сладкие подарки, чтобы безвозмездно передать их для дальнейших адресных поздравлений военнослужащих и их детей. Найти «Корзины добра» можно на площадках торговых сетей, ярмарках. В этом горожанам помогают волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Общероссийского народного фронта. Сегодня, 22 декабря, участником акции стал известный спортсмен, российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

- В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для Победы» мы собрали уже 2,5 миллиона рублей частных пожертвований, отправили три гуманитарных груза нашим военным и жителям подшефного города Стаханов. Продолжаем привлекать людей, чтобы поддержали наших ребят, потому что только вместе мы сможем победить, - заявил Александр Шлеменко. По его словам, особенность нынешней акции «Корзина добра» в том, что накануне праздника люди заботятся о тех, кто нуждается в поддержке, это помогает сплотиться.

- Акция называется «Корзина добра». Она продлится до 30 декабря. Любой желающий житель нашего города может к ней присоединиться, оставить свой подарок для наших защитников и их семей, - сказала студентка Омского государственного Технического университета Вероника Подкосова, волонтер проекта #МЫВМЕСТЕ.

Люди несут в торговые центры сладости, мягкие игрушки, в том числе игрушки, сделанные своими руками.

Омичи могут присоединиться к акции «Корзина добра», которая проводится в 13 торговых объектах города. Всего в Омске размещено 19 «корзин добра» в следующих точках: гипермаркет «О`кей» (ул. Энтузиастов, 2 корп. 1);

ТК «Маяк» (пр. Комарова, 2/2);

ТРК «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25 корп. 2);

ТК «Казачья слобода» (ул. Пушкина, 59);

ТВК Каскад (пр. Карла Маркса, д. 24);

ТК «Первомайский» (ул. Заозерная,11, к.1);

ТК Апельсин (ул. Рождественского, 6 корп. 1);

ТК «КВАДРО» (ул. 10 лет Октября, 92);

ООО «ДМ-Радуга» (пр-т К. Маркса, 7);

Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);

Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);

Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);

Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).

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