Треть омских врачей и половина медсестер находятся на больничном

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области продолжается разгул эпидемии по гриппу и ОРВИ. Как сообщили накануне «Вести-Омск», за две последние недели нагрузка на врачей возросла в 10 раз, а рост заболеваемости составил 35%. Об это телеканалу сообщил замглавврача городской клинической больницы №1 им. Кабанова Вадим Гершевич.

- Основная нагрузка ложится на тех медсестер и врачей, которые остаются работать в поликлиниках, это сказывается и на дозвоны, потому что болеют и сотрудники колл-центров, и регистраторы. Это сказывается на скорости выхода терапевта на участок к болеющим пациентам. Сейчас не привлекаются дополнительные силы, пока система справляется, - отметил Гершевич.

Сейчас в омских поликлиниках, отметил врач, на больничном находятся до 30% терапевтов и до 50% медсестер.

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