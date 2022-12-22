В Омске с 22 декабря запретили левый поворот с Красного Пути на Астрономическую

Водителей быть внимательными на данном участке и соблюдать требования светофора и дорожных знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске внесли изменения в схему движения на одном из аварийных перекрестков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 22 декабря для транспорта запрещен левый поворот с улицы Красный путь на улицу Астрономическую. Соответствующие изменения были внесены в работу светофора. На данном участке над проезжей частью были установлены дорожные знаки «Направления движения по полосе». Кроме того, на светофоре были заменены линзы с символикой для движения прямо и направо.

По данным департамента транспорта, пересечение улиц Астрономической, Институтской и Красный Путь является очагом аварийности. Только за прошлый год там произошло несколько ДТП, в результате которых пострадали пять омичей.

В ведомстве отмечают, что запрет левого поворота на данном участке позволит предотвратить возникновение ДТП и снизить количество конфликтных ситуаций.

Поворачивать налево водителям теперь предлагают в районе дома №163 по улице Красный Путь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru