В Омске с 22 декабря запретили левый поворот с Красного Пути на Астрономическую

Водителей быть внимательными на данном участке и соблюдать требования светофора и дорожных знаков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омске внесли изменения в схему движения на одном из аварийных перекрестков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 22 декабря для транспорта запрещен левый поворот с улицы Красный путь на улицу Астрономическую. Соответствующие изменения были внесены в работу светофора. На данном участке над проезжей частью были установлены дорожные знаки «Направления движения по полосе». Кроме того, на светофоре были заменены линзы с символикой для движения прямо и направо.
По данным департамента транспорта, пересечение улиц Астрономической, Институтской и Красный Путь является очагом аварийности. Только за прошлый год там произошло несколько ДТП, в результате которых пострадали пять омичей.
В ведомстве отмечают, что запрет левого поворота на данном участке позволит предотвратить возникновение ДТП и снизить количество конфликтных ситуаций.
Поворачивать налево водителям теперь предлагают в районе дома №163 по улице Красный Путь.
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