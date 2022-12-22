Мэрия Омска объявила торги на разработку проекта по сносу 4 аварийных домов

Дом №14 по улице Поселок Новостройка. Один из четырех, проект сноса которого должен разработать победитель аукциона. Фото: 2gis

Омская мэрия ищет компанию, которая разработает проект сноса четыре расселенных домов в различных частях города.

Согласно конкурсной документации на портале госзакупок, победитель аукциона должен будет в течение 15 рабочих дней подготовить проект сноса четырех домов в Омске, расположенных по адресам: улица Комбинатская, 4; Камерный переулок, 3; улица поселок Новостройка, 14; улица 1-я Тепловозная, 2. Начальная цена аукциона - 437,8 тысяч рублей.

Победителя торгов определят 9 января 2023 года.

Отметим, на данный момент неизвестно, во сколько городу обойдется сам снос каждого из зданий.

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