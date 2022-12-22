Александр Бурков принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Елки с желаниями детей установили в московском Кремле. Глава региона в ходе рабочего визита в столицу принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки три шара с желаниями детей. Анастасия из Запорожской области попросила на Новый год фен-щетку, 4-летняя Майя из Омской области хочет получить в подарок велосипед, а 8-летний Арсен — игрушку-трансформер.

- Желания ребят обязательно исполним до Нового года. Для многих неравнодушных людей эта акция — прежде всего возможность стать добрым волшебником и исполнить чье-то заветное желание. Это замечательный проект с глубоким нравственным смыслом. Дети, чьи желания исполняются, растут с верой в добро и чудо. Они позитивно относятся к жизни. Они способны на бескорыстные поступки и проявление заботы и внимания к другим людям, — отметил глава региона.

Напомним, акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз.

«Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и семей мобилизованных, а также детей-сирот и ребят, которые проживают на вновь присоединенных территориях.

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