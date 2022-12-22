В Омске презентовали предварительную концепцию парка 300-летия

Фото: слайд презентации предварительной концепции парка имени 300-летия Омска

В Омске сегодня, 22 декабря, в офисе девелоперской группы «Эталон» прошла пресс-конференция. На ней была представлена предварительная концепция развития парка имени 300-летия Омска.

Концепция предполагает функциональное зонирование парка с активным и спокойным пространствами, а также со спортивным и природным кольцами. Они будут объединены с центральной осью парка.

Лесную зону создадут за счет имеющегося лесного массива, который в соответствии с концепцией будет максимально сохранен. В парке также будут высажены новые растения, что поспособствует видоизменению природного ландшафта.

Главные точки активности будут расположены вблизи входов и у внешних границ парка. Футбольное поле планируют перенести к одному из новых капитальных объектов - Физкультурно-оздоровительному комплексу (его площадь составит более 7 тысяч квадратных метров).

Кроме того, согласно предварительной концепции, в парке появятся новые пешеходные дорожки, лыжные и велосипедные маршруты, ландшафтные тропы и малые архитектурные формы (в их числе лавочки).

- После окончательной доработки концепция будущего парка будет представлена на рассмотрение профессиональному сообществу на архитектурно-градостроительном совете в мэрии. Параллельно мы продолжим работу с потенциальными инвесторами, социально-ориентированным бизнесом. Комплексная реновация этой парковой зоны Левобережья - очень масштабный проект, реализация которого возможна при совместном участии администрации города, правительства Омской области и бизнес-сообщества, - сказал вице-мэр Евгений Фомин.

Отметим, концепция парка является предварительной и может быть скорректировано. Омичи могут оставить свое мнение о проекте на портале парк300.рф и поделиться им, отправив его на электронную почту park300omsk@yandex.ru.

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