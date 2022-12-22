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НовостиПолитика22 декабря 2022 12:09

Станислав Горячкин был назначен замминистра региональной безопасности Омской области

Ранее он занимал данную должность при прошлом главе ведомства Андрее Кондине
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне вице-губернатор Валерий Бойко подписал распоряжение о назначении замминистра региональной безопасности Омской области.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, заместителем Алексея Кубица стал Станислав Горячкин.

Напомним, ранее Горячкин был замом прошлого министра регионального безопасности Андрея Кондина, который ушел в отставку в июне 2022 года.

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