Суд отказал «Черномору» в деле о лыжной базе на Березовой улице

Эта лыжная база является одним из любимых спортивных объектов омичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деле о лыжной базе на Березовой улице судебная коллегия Восьмого арбитражного апелляционного суда отказала ООО «Черномор».

Одна из высших инстанций оставила в силе решение Арбитражного суда Омской области

- ООО «Черномор» отказано в удовлетворении заявления о признании отказа департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в выдаче разрешения на ввод спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Омск, ул. Березовая, стр. 6 в САО г. Омска в эксплуатацию, - уочниди в депархитектуре.

Напомним, компания хочет ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Мэрия же не видит оснований в выдаче разрешения, ввиду отсутствия строения как такового.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru