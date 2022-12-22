Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 11:37

Суд отказал «Черномору» в деле о лыжной базе на Березовой улице

Судебная коллегия ставил а в силе решение омского Арбитража
Виктория КОВЕРНЕВА
Эта лыжная база является одним из любимых спортивных объектов омичей.

Эта лыжная база является одним из любимых спортивных объектов омичей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деле о лыжной базе на Березовой улице судебная коллегия Восьмого арбитражного апелляционного суда отказала ООО «Черномор».

Одна из высших инстанций оставила в силе решение Арбитражного суда Омской области

- ООО «Черномор» отказано в удовлетворении заявления о признании отказа департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в выдаче разрешения на ввод спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Омск, ул. Березовая, стр. 6 в САО г. Омска в эксплуатацию, - уочниди в депархитектуре.

Напомним, компания хочет ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Мэрия же не видит оснований в выдаче разрешения, ввиду отсутствия строения как такового.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru