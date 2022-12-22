Суд отказал «Черномору» в деле о лыжной базе на Березовой улице

Эта лыжная база является одним из любимых спортивных объектов омичей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В деле о лыжной базе на Березовой улице судебная коллегия Восьмого арбитражного апелляционного суда отказала ООО «Черномор».
Одна из высших инстанций оставила в силе решение Арбитражного суда Омской области
- ООО «Черномор» отказано в удовлетворении заявления о признании отказа департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска в выдаче разрешения на ввод спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Омск, ул. Березовая, стр. 6 в САО г. Омска в эксплуатацию, - уочниди в депархитектуре.
Напомним, компания хочет ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Мэрия же не видит оснований в выдаче разрешения, ввиду отсутствия строения как такового.
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