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НовостиЭкономика22 декабря 2022 9:40

Омские ресурсники получат компенсацию в 236 млн рублей за льготные тарифы

Треть этой суммы получит региональный мусорный оператор
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Омские власти выплатят ресурсникам компенсацию за расходы, понесенные в связи с установленными льготными тарифами на услуги ЖКХ. Данное решение было принято сегодня, 22 декабря, на заседании Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Субсидии на общую сумму свыше 236 миллионов рублей получат 59 предприятий, предоставляющим услуги по водоотведению, горячему и холодному водоснабжению, обращению с ТКО и теплоснабжению.

Компенсируют выпадающие доходы из-за установленных льготных тарифов за счет средств областного бюджета.

Обладателем самой крупной выплаты станет региональный мусорный оператор ООО «Магнит». Организация получит из бюджета компенсацию в размере 74 миллионов рублей.

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