Школам омских районов раздадут 56 новых автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

56 новых автобусов поступят на балансы районных школ Омской области. Это будут машины, выпущенные с конвейеров завода «ГАЗ», Ульяновского автозавода и Павловского автобусного завода. Пассажирский транспорт предназначен для подвоза детей. Автобусы будут выделены 25 районам области. Общая сумма поставки - 171 млн рублей.

- Программа «Школьный автобус» в нашем регионе реализуется стабильно, работа в этом направлении продолжится, - отметил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Дополнительно в декабре Правительством Российской Федерации для Омской области распределено 46 школьных автобусов различной вместимости со сроком поставки в регион в первом квартале 2023 года. Помимо этого, в регион будет поставлено 12 машин скорой медицинской помощи.

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