В ОмГПУ назвали победителей конкурса молодых преподавателей изобразительного искусства «Успех»

Накануне в ОмГПУ на факультете искусств прошёл областной конкурс молодых преподавателей изобразительного искусства «Успех». Участниками творческого конкурса стали 20 преподавателей из девяти художественных отделений детских школ искусств и детских художественных школ Омска и трех районов Омской области. В течение нескольких часов участники создавали картины на заданную тему, которая заранее не оглашалась.

«Конкурс позволил отдохнуть от преподавания и поработать для себя, насладиться процессом и просто получить положительный спектр эмоций и ощущений. Мне было легко и просто, задачи и условия были понятно обозначены организаторами. Для работы я выбрала материал – сухую пастель и тонированный лист мятного оттенка. У меня получилась достаточно сложная графическая работа с использованием сближенных цветовых отношений. Спасибо организаторам, конкурс действительно полезный для молодых педагогов, дает понимание, кто и как преподает подрастающему поколению, какие методы использует в своей педагогической практике», – поделилась впечатлениями участница конкурса, выпускница ОмГПУ Алиса Кусакина.

Для оценки конкурсных работ было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели Омского государственного педагогического университета: декан факультета искусств Андрей Сухарев, старший преподаватель кафедры академической живописи и рисунка Светлана Костикова и директор детской художественной школы №3 имени Е. В.Гурова Сергей Горчаков.

Итоги конкурса:

- лауреат I степени – Юлия Чижова, преподаватель детской художественной школы № 1 им. Саниных;

- лауреат II степени – Лидия Даниляк, преподаватель детской художественной школы № 1 им. Саниных;

- лауреат II степени – Елена Семененко, преподаватель Нововаршавской детской школы искусств;

- лауреат III степени – Марина Бардаенко, преподаватель детской школы искусств №11»;

- лауреат III степени – Алиса Кусакина, преподаватель детской школы искусств №3;

- лауреат III степени – Александр Сердюк, преподаватель детской художественной школы № 1 им. Саниных;

- специальный диплом – Ксения Нефёдова, преподаватель детской школы искусств №6 им. Е. Ф. Светланова;

- специальный диплом – Мария Федюнина, преподаватель детской школы искусств №10 им. А. А. Бабаджаняна.

«Атмосфера на конкурсе "Успех" была лёгкая, дружественная. Родные стены факультета все же успокаивают. Нам были предложены различные предметы в которых читалось общее настроение осени, сбора урожая и заготовок на зиму. По заданию нам нужно с использованием имеющихся предметов составить натюрморт из 4-5 предметов передающих нашу сибирскую осень. Техника выполнения была свободная, тут уже конкурсанты могли показать свое видение и технику выполнения натюрморта. Четыре часа пролетели очень быстро за работой и общением с другими. Результатом в целом была довольна, есть, как и всегда, к чему стремиться. Множество интересных натюрмортов увидела по итогу, когда выставляли работы», – рассказала Юлия Чижова.

Призёр конкурса Лидия Даниляк в течение всего задания наслаждалась творческой атмосферой и искала вдохновение во всем, что её окружало. «Была безумно рада принять участие в этом конкурсе. Даже не думала о местах, но счастлива, что смогла проявить себя. Огромная благодарность организаторам конкурса за такую прекрасную возможность», – добавила Лидия.

Напомним, что впервые творческое испытание состоялось в 2018 году. Конкурс проводится для повышения профессионального уровня знаний и умений молодых педагогов. Организатором мероприятия стал Государственный центр народного творчества.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.