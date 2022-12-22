В Омске запретят продажу алкоголя во время проведения новогодних мероприятий

Стоит отметить, что в этих районах не так много магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Омске запретят продажу спиртных напитков вблизи мест, где будут проводить новогодние мероприятия.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, продажа алкоголя будет запрещена c 23 декабря 2022 года по 7 января 2023 года в местах проведения массовых мероприятий.

Продажа горячительных напитков будет ограничена на территории вблизи Омского цирка (23, 28,29 декабря и 7 января), сквера Дзержинского (25 декабря) и Центра лыжного спорта по улице Березовой (30 декабря).

Отметим, ограничения действуют в период проведения мероприятий, а также за 2 часа до их начала и еще 2 часа после завершения.

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