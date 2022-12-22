В Омске доставили еще один из сорока девяти новых троллейбусов «Адмирал»

Оставшиеся 38 из 49 троллейбусов приедут в Омск после Нового года Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске сегодня утром, 22 декабря, прибыл очередной из 49 новых троллейбусов «Адмирал», приобретенных на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Еще один прибудет завтра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

По словам градоначальник, оставшиеся 38 троллейбусов доставят в Омск в 2023 году. Девять, поступивших в августе, уже работают на городских маршрутах.

Отметим, стоимость одного нового троллейбуса составляет приблизительно 25 миллионов рублей. Приобретенные машины будут использовать на трех маршрутах, которые, по словам вице-мэра Куприянова, будут запущены в конце 2023 года или, вероятно, в 2024 году.

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