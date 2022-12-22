Депутаты Заксобрания Омской области приняли бюджет на 2023 год и плановый период

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 22 декабря, депутаты Заксобрания Омской области приняли бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 году годов.

Во время заключительного чтения в закон о бюджете было внесено одиннадцать правок. Они предусматривают выделение средств на летнее оздоровление детей в лагерях, поддержку промышленности и оснащение новой сельской школы в Горьковском районе.

В 2023 году доходы областного бюджет по планам составят 124 миллиарда рублей. Из них 90,5 миллиарда рублей - налоговые и неналоговые доходы. На долю безвозмездных поступлений придется 33,5 миллиарда рублей. При этом расходы запланированы на уровне 128,3 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Омской области составит 4,3 миллиарда рублей.

Две трети всех расходов уйдут на социальную сферу. Так, 47,8 миллиарда рублей направят на выплату зарплат бюджетникам. На развитие системы образования в 2023 году потратят 27,1 миллиарда рублей, на госпрограмму по развитию здравоохранения - 22,1 миллиарда рублей. Кроме того, на программу соцподдержки населения региона будет выделено 20,8 миллиарда рублей.

На финансирование нацпроектов направят 16,2 миллиарда рублей. Дорожный фонд в следующем году составит 15 миллиардов рублей.

- Бюджет на 2023 год стабильнее и устойчивее, чем тот бюджет, который мы принимали год назад. Так, расходная часть бюджета следующего года на этапе принятия на 24 млрд рублей больше, чем в первоначальном бюджете текущего года. Это позволило предусмотреть финансирование основного объема всех социально значимых обязательств бюджета в соответствии с бюджетным посланием Губернатора Омской области и поручениями Президента РФ. Отмечу, что в бюджете сегодня предусмотрено 33,5 млрд рублей федеральных средств, тогда как с учетом дораспределения во втором чтении федерального бюджета нашему региону распределено в общей сложности 42,2 млрд рублей. При этом нецелевая поддержка вырастет в сравнении с текущим годом на 2 млрд рублей – до 13,8 млрд рублей, - рассказал министр финансов регион Вадим Чеченко.

По словам председателя Заксобрания Владимира Варнавского, с момента начала рассмотрения проекта бюджета до его принятия расходы были увеличены на 5 миллиардов рублей.

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