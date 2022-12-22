В Омске разыскивают мужчину, причастного к краже имущества на 10 тыс рублей

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске полицейские разыскивают 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже из квартиры в Центральном округе.

Правоохранители ищут 45-летнего Николая Николаевича Фильчакова (на фото). По предварительной версии, мужчина украл из квартиры, расположенной в доме по улице 25-я Линия, имущество на сумму 10 тысяч рублей. Что именно стащил из жилья подозреваемый, пока не сообщается.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении омича, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-908-792-13-71 или 102. Конфиденциальность гарантирована.

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