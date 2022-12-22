В Омске сегодня произошло 17 ДТП из-за гололеда и снежных заносов на дорогах

Неблагоприятные погодные явления ожидаются и завтра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Госавтоинспекции на 10:00 часов, в Омске сегодня, 22 декабря, было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий.
Как пояснили ведомстве, возникновению ДТП поспособствовали снежные заносы, гололед и образовавшаяся колейность. При этом основными причинами аварий стали нарушение правил ПДД - несоблюдение дистанции и скоростного режима, правил маневрирования.
Напомним, согласно информации Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 декабря, в Омске и области ожидается метель, на дорогах - снежные заносы.
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