Омичи не могут вылететь в Таиланд 15 часов из-за поломки самолета

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омском аэропорту на 15 часов задерживается вылет рейса авиакомпании «Азур Эйр». Самолет должен был отправиться из Омска в Утопао в 00:50.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет перенесен на 15:30 из-за замены воздушного судна в связи с техническими неполадками.

Напомним, ранее омская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиаперевозчика «ЮВТ Аэро» за нарушение прав пассажиров при задержке рейса Омск-Волгоград.

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