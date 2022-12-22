Омская область получит более 171 млн рублей на покупку школьных автобусов

В следующем году образовательные учреждения получат еще 46 автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школ Омской области закупят 56 автобусов. На эти цели региона получил более 171 миллиона рублей из федерального бюджета по программе «Школьный автобус».

Для нужд образовательных учреждений будет приобретены автобусы российского производства - ГАЗ-322171, ГАЗ-А66R33, ГАЗ-А67R43, ПАЗ 320570-02, ПАЗ 423470-04 и УАЗ 128801-200-21. В зависимости от модели их вместимость составляет от 10 до 31 человека.

Новые транспортные средства власти передадут в собственность 25 муниципальным образованиям Омской области.

Добавим, в первом кварте 2023 год в регион будут доставлены еще 46 школьных автобусов, а также 12 машин скорой помощи для нужд медучреждений.

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