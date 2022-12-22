Александр Бурков заявил, что молодежной политикой в стране должны заниматься профессионалы

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков на совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета России обсудил с его членами вопрос о заработной плате специалистов, работающих в сфере молодежной политики.

- Мы рассмотрели широкий круг вопросов начиная от патриотического воспитания и заканчивая развитием материальной базы и инфраструктуры для новых молодёжных пространств. Затронули и тему заработной платы - не секрет, что у специалистов по молодёжной политике в настоящее время она несколько ниже, чем у работников образования или здравоохранения. В то же время молодежная политика - одно из ключевых государственных направлений, в котором должны работать профессионалы. Считаю, что тем, кто занимается молодёжной политикой в регионах, необходимо обеспечить достойный уровень заработной платы, - сказал Александр Бурков.

Напомним, заседание президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 22 декабря.

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