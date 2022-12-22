У жителя Омской области конфисковали «Волгу» за неоднократное пьяное вождение

Административный арест не остановил подсудимого от желания покататься навеселе
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Омской области суд вынес приговор 59-летнему жителю Называевска за неоднократное пьяное вождение.
В июне 2022 года госавтоинспекторы поймали подсудимого за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина отказался пройти медосвидетельствование, в результате чего за невыполнение требований полицейских он был заключен под административный арест.
В октября 2022 фигурант дела вновь сел за руль навеселе. «Волгу» мужчины остановили на трассе Называевск-Муравьевка. Медосвидетельствование подтвердило, что подсудимый был пьян.
Суд приговорил жителя Называевска к 200 часам обязательных работ, а также на срок 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам. «Волгу», принадлежащую мужчине, конфисковали в доход государства.
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