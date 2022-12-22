Александр Бурков поздравил омских энергетиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Глава региона отметил важность работы энергосистемы как для благополучия людей, так и для безопасности и развития страны, а также поблагодарил работников данной сферы труд на благо области и омичей.

- Вы посвятили свою жизнь работе в стратегической отрасли экономики. Эффективно действующая энергосистема – это одно из важных условий благополучия людей, безопасности страны и ее динамичного развития. Уверены, ваш профессионализм, опыт, бережное отношение к трудовым традициям помогут вывести энергосистему региона на качественно новый уровень. Благодарим вас за труд на благо нашей области и омичей, - говорится в поздравлении Буркова.

Напомним, День энергетика отмечают в России каждый год 22 декабря. С 1980-х годов до 2015 года его праздновали в третье воскресенье декабря.

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