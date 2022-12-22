Мэр Омска Сергей Шелест выйдет на работу 29 декабря

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест планирует вернуться к исполнению своих должностных обязанностей на следующей неделе, 29 декабря. Об этом сообщил «СуперОмск».

По информации издания, несмотря на мнение врачей, настаивающих на продолжении курса реабилитации, Шелест выйдет на работу в следующий четверг.

Напомним, 8 декабря градоначальник перенес операцию по замене тазобедренного сустава в КМХЦ. Выписали из больницы Сергея Шелеста 16 декабря. С тех пор он проходит реабилитацию.

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