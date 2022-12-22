Омская транспортная прокуратура наказала «ЮВТ Аэро» за нарушение прав пассажиров

Фото: пресс-служба авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Авиакомпанию «ЮВТ Аэро» привлекли к ответственности за нарушения прав пассажиров задержанного рейса Омск-Волгоград.

Как установила прокуратура, в августе 2022 года авиаперевозчик задержал вылет рейса по маршрута Омск – Волгоград на 5 часов. В течение этого время пассажирам предложили лишь прохладительные напитки. Горячее питание и камеры хранения для багажа гражданам предоставлены не были.

- В целях устранения выявленных нарушений транспортной прокуратурой директору авиакомпании внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, «ЮВТ Аэро» также привлекли к административной ответственности по статье «Оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

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