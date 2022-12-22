ООО «ЗСК-1» застроит высотками пустырь на 33-й Северной в Омске

Фото: Иван ВИСЛОВ

Омская мэрия подвела итоги торгов на право аренды земельного участка под высотную застройку, расположенного на пересечении улиц 33-я Северная и Красный Пахаря.

Согласно информации на портале госзакупок, победителем аукциона стала компания ООО «Завод строительных конструкций № 1». Она предложила 43,1 миллиона рублей в год. При этом начальная цена лота составляла 20,2 миллиона рублей в год. Всего на участие в торгах было подано две заявки. Договор аренды на земельный участок площадью около 12,5 тысяч квадратных действует 8 лет и 8 месяцев.

На пустыре победитель аукциона сможет возвести от 20 до 30 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, ранее на данном земельном участке находилось несколько домов, которые были снесены по программе расселения из ветхого и аварийного жилья

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru