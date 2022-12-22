Омский «Авангард» подписал контракт с еще одним вратарем

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Руководство омского «Авангарда» подписало контракт с 24-летним вратарем Алексеем Мельничуком. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Мельничук будет играть за омскую команду до конца сезона Чемпионата КХЛ 2022-2023 годов. Хоккеист будет выступать под номером 38.

Всего голкипер принял участие в 44 матчах КХЛ, во время которых отразил 91,4% бросков. В НХЛ сыграл три игры за американский клуб «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, ранее «Авангард» обменял нападающего Владимир Брюквина на защитника Богдана Киселевича из «ЦСКА».

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