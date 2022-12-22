Омский «Авангард» обыграл астанинский «Барыс» в матче на выезде

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне омский «Авангард» провел матч на выезде с «Барысом». Игра на льду стадиона «Барыс-Арена» завершилась в пользу омичей со счетом 3:1.

Счет в матче на 16 минуте первого периода открыли хозяева. Аркадий Шестаков забил гол в ворота омичей. Однако за 20 секунд до первой двадцатиминутки Дамир Шарипзянов сравнял счет.

В середине второго периода Алекс Бродхёрст увеличил преимущество омской команды. На последней минуте матча Сергей Толчинский забросил шайбу в ворота хозяев и принес победу омичам - 3:1.

Напомним, в субботу, 24 декабря, «Авангард» встретится с хабаровским «Амуром». Матч пройдет в Омске на «G-Drive-Арене».

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