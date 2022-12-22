В центре Омска будет запрещено движение транспорта на четыре дня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске в связи с проведением Губернаторской елки будет перекрыт проезд от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина.
Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, движение автотранспорта будет ограничено на участке между дома 4Б и 4В по проспекту Карла Маркса до улицы Ленина: 23, 24, 25 декабря с 9 до 16 часов, 26 декабря с 9 до 14 часов.
Кроме того, на данном участке в течение четырех дней будет также запрещена парковка: 23, 24, 25 декабря - с 7 до 16 часов, 26 декабря с 7 до 14 часов.
Напомним, масштабное перекрытие улиц в центре Омска также ожидает горожан в дни проведения Рождественного марафона - 6 и 7 января.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru