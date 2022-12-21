Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 12:54

В возрасте 83 лет скончалась почетный гражданин Омской области Наталья Подойменко

Омичка почти 30 лет руководила «Нежинским геронтологическим центром»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня, 21 декабря, в Омске ушла из жизни почетный гражданин Омской области, экс-руководитель «Нежинского геронтологического центра» Наталья Подойменко.

Наталья Подойменко проработала в геронтологическом центре более 33 лет, с 1983 по 2012 годы - в должности директора. При ней он бурно развивался и превратился в целый социальный городок. Так, в 2004 году у него появился новый семиэтажный корпус. Позже был открыт филиал учреждения на улице 5-й Марьяновской.

Свои соболезнования близким в связи с кончиной Натальи Ивановны выразили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru