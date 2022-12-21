В возрасте 83 лет скончалась почетный гражданин Омской области Наталья Подойменко

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Сегодня, 21 декабря, в Омске ушла из жизни почетный гражданин Омской области, экс-руководитель «Нежинского геронтологического центра» Наталья Подойменко.

Наталья Подойменко проработала в геронтологическом центре более 33 лет, с 1983 по 2012 годы - в должности директора. При ней он бурно развивался и превратился в целый социальный городок. Так, в 2004 году у него появился новый семиэтажный корпус. Позже был открыт филиал учреждения на улице 5-й Марьяновской.

Свои соболезнования близким в связи с кончиной Натальи Ивановны выразили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

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