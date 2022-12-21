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НовостиЭкономика21 декабря 2022 11:38

В Омской области не будут учитывать доходы мобилизованных при назначении детских пособий

Соответствующее постановление было принято на заседание регионального правительства
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Правительство Омской области продолжает оказывать широкую социальную поддержку мобилизованным землякам

Правительство Омской области продолжает оказывать широкую социальную поддержку мобилизованным землякам

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области с 2023 года при назначении детских выплат для семей мобилизованных не будут учитываться доходы и денежное довольствие резервистов.

Соответствующее постановление было принято на заседании регионального правительства. Согласно ему, при расчете пособий не будут также учитываться и доходы после окончания службы.

Изменения коснутся правил назначения выплат на ребенка и ежемесячных пособий в связи с рождением третьего и последующего.

- С 1 января 2023 года пособие на ребенка будет назначаться гражданам, обратившимся за его назначением до 1 января 2023 года, либо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка – в случае если ребенок родился до 1 января 2023 года. Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей будет назначаться на детей, родившихся до 1 января 2023 года, - рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Для назначения и выплат пособия омичкам надо предоставить документы, подтверждающие призыв супруга по мобилизации. Подать заявление можно как в МФЦ по месту жительства, так и через портал Госуслуг.

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