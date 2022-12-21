В Омской области не будут учитывать доходы мобилизованных при назначении детских пособий

Правительство Омской области продолжает оказывать широкую социальную поддержку мобилизованным землякам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области с 2023 года при назначении детских выплат для семей мобилизованных не будут учитываться доходы и денежное довольствие резервистов.

Соответствующее постановление было принято на заседании регионального правительства. Согласно ему, при расчете пособий не будут также учитываться и доходы после окончания службы.

Изменения коснутся правил назначения выплат на ребенка и ежемесячных пособий в связи с рождением третьего и последующего.

- С 1 января 2023 года пособие на ребенка будет назначаться гражданам, обратившимся за его назначением до 1 января 2023 года, либо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка – в случае если ребенок родился до 1 января 2023 года. Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей будет назначаться на детей, родившихся до 1 января 2023 года, - рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Для назначения и выплат пособия омичкам надо предоставить документы, подтверждающие призыв супруга по мобилизации. Подать заявление можно как в МФЦ по месту жительства, так и через портал Госуслуг.

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