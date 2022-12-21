У въезда на Комсомольский мост в Омске изменили схему движения транспорта

Фото: photobuildings.com.

С 20 декабря движение на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской организовано по-новому. Летом на пешеходном переходе сбили трех подростков, который пересекали мост на зеленый свет, поэтому там, между разными направлениями движения организовали островок безопасности. Теперь пешеходы будут пересекать Комсомольский мост в два этапа.

Сейчас по улице Думской на участке от улицы 10 лет Октября до проспекта Карла Маркса движение организовано по четырём полосам — по две в каждом из направлений. Однако после полного завершения работ на объекте движение организуют по трём полосам: правая — только направо, средняя — во всех направлениях, левая — только налево, в обратном направлении останется одна полоса.

Также на перекрестке убрали прямой проезд по улице Думской со стороны улицы Ленина, чтобы сократить конфликтные точки на пересечении.

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