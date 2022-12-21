После снегопадов и оттепели в Омскую область снова придут морозы до -30 градусов

nj_title Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области снова нестабильная погода. Так в минувшие два для температура воздуха была в среднем на 5-10 градусов выше климатической нормы. В это время активно сыпал снег, на дорогах образовалась каша. В ближайшие же сутки синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекают региону резкое и ощутимое похолодание.

- В ночь на 22 декабря в Омской области температура воздуха составит -21...-26 градусов, местами до -31 градуса, - сообщили в управлении метеорологии по региону.

Днем 22 декабря воздух тоже морозный - от -19 градусов до - 24 градусов. Все это время ожидается погода без существенных осадков, переменная облачность, И дальнейшее усиление морозов, которое будет спадать только к ночи с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря.

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