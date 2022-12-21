В Омском ГАУ состоялось ежегодное собрание Агропромышленного союза

В нём приняли участие председатель правления Агропромышленного союза области, директор Омского экспериментального завода Дмитрий Александрович Голованов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Омской области Владимир Иванович Пушкарев, ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова, руководители профильных ведомств регионального и федерального уровня, представители науки и руководители сельхозорганизаций и КФХ, входящих в состав Агропромсоюза.

На встрече обсуждались итоги работы отрасли в 2022 году, перспективы развития агропромышленного комплекса региона.

Перед пленарной частью у участников мероприятия состоялась насыщенная экскурсионная программа. Члены Агропромсоюза ознакомились с музеем истории Омского ГАУ, на факультете технического сервиса в АПК гостям представили образовательно-производственный кластер федерального проекта «Профессионалитет»: специализированные (брендированные) учебные аудитории, лаборатории от партнеров университета, современные тренажеры, технику и оборудование. В Международном селекционно-генетическом центре его руководитель, профессор Владимир Петрович Шаманин показал участникам встречи лабораторию генетики полевых культур, качества зерна, иммунитета растений, ускоренного выращивания растений.

В Научной сельскохозяйственной библиотеке вниманию гостей была представлена выставка редких книг, Цифровой ситуационный центр, IT–центр коллективного пользования.

В пленарной части рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой кадров для агропромышленного комплекса региона. Открыл собрание Дмитрий Александрович Голованов, председатель правления Агропромышленного союза Омской области, с приветственными словами обратились Николай Валентинович Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского ГАУ.

Руководитель аграрного университета выступила с докладом "Направления и перспективы взаимодействия университета и бизнеса: опыт Омского ГАУ", начав с цитаты президента Владимира Владимировича Путина на конгрессе молодых ученых: "Современный университет как центр образования и науки немыслим без взаимоотношений с бизнесом". "Особое значение развитие партнерских отношений по модели триады университет-государство- бизнес приобретает в условиях реализации национальной цели развития", - отметила ректор.

Начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы регионального министерства сельского хозяйства Юлия Сергеевна Костюченко рассказала о мерах поддержки выпускников и призвала активно пользоваться поддержкой руководителям сельхозпредприятий.

О подготовка кадров аграрного профиля для северных районов Омской области проинформировал директор Тарского филиала университета Александр Николаевич Яцунов. Об урожайности и качестве сортов яровой пшеницы селекции Омского ГАУ для посевной кампании-2023 рассказал Владимир Петрович Шаманин, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства агротехнологического факультета.

Подвел итоги собрания Председатель правления Агропромышленного союза Омской области Дмитрий Александрович Голованов.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.