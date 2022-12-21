Омичам пообещали обустроить на улице Кемеровской новую ледовую горку

Горка должна быть готова до конца недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном округе Омска на улице Кемеровская для омичей оборудуют новую горку. Объект интересен тем, что горожане сами выбрали это место и уже вовсю катаются по необорудованному спуску. Объект обустраивает предприниматель, который получил разрешение на использование земли еще в конце ноября.

– По информации предпринимателя, завершить обустройство горки он планирует до конца текущей недели. Хотим обратить внимание омичей на то, что пока работы не завершены, кататься на территории опасно, – отметил заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.

Пока горку заливают. А дальше обещают организовать прокат оборудования.

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