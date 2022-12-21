Педагоги «Точек роста» учатся работать с 3D-принтерами в Технопарке ОмГПУ

Дополнительная профессиональная программа была разработана в Технопарке универсальных педагогических компетенций специально для педагогов центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

Учителя и педагоги дополнительного образования из Омска и Горьковского, Марьяновского, Павлоградского, Омского и Черлакского районов Омской области изучали базовые принципы 3D-печати, программы для 3D-моделирования, основы подготовки моделей к 3D-печати, а также устройство и принципы работы 3D-принтера.

«Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по основам 3D-моделирования и 3D-печати стала первой в Технопарке ОмГПУ. Это наш пилотный проект, который мы запустили специально для педагогов, работающих в «Точках роста». Такие центры созданы во многих сельских школах в нашем регионе. Они оснащаются современным оборудованием, в том числе и 3D-принтерами. Технопарки, созданные в педагогических вузах России, также оснащены таким оборудованием. Именно поэтому мы создали соответствующий курс повышения квалификации, который могут пройти все желающие педагоги», – отметила директор Технопарка ОмГПУ Наталья Курганова.

«На занятиях мы разбирали современные программы и сервисы для 3D-моделирования, приемы моделирования и виды 3D-принтеров, изучали алгоритм работы с 3D-принтером, проговаривали основные ошибки настройки печати в программе-слайсере. Кроме того, отдельный раздел на курсе мы посвятили планированию и проведению учебных занятий», – рассказала разработчик программы курса Виктория Басгаль.

Так, по итогам курса повышения квалификации учителя и педагоги дополнительного образования научились решать задачи по моделированию и проектированию, самостоятельно подготавливать 3D-модели к печати, настраивать оптимальные параметры для получения качественной модели при 3D-печати, а также планировать учебные занятия с применением аддитивных технологий и разрабатывать методическое обеспечение для обучения 3D-моделированию и 3D-печати.

Добавим, что накануне в Технопарке универсальных педагогических компетенций состоялся мастер-класс по проведению современного учебного исследования на примере лабораторной установки «Рентгенография». Участниками мероприятия стали педагоги центров гуманитарного и цифрового профилей «Точек роста», а также педагоги ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.