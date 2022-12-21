Снова маски: в омских учреждениях вернули масочный режим

В транспорте маски пока не требуют.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 20 декабря 2022 года подписал постановление о частичном возвращении в Омской области масочного режима. Из-за превышения эпидемического порога за последнюю неделю на 98% маски теперь в обязательном порядке обязаны носить в медицинских и социальных учреждениях всего региона.
Из дополнительных мер по борьбе с заболеваемостью Крига также указал отправлять на карантин при болезни 20% учеников в классе учащихся школ, детсадов, сузов, ссузов.
Отметим, что в 46% случаев сейчас омичи болеют гриппом, в 31% случаев - так называемым свиным.
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