Снова маски: в омских учреждениях вернули масочный режим

В транспорте маски пока не требуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 20 декабря 2022 года подписал постановление о частичном возвращении в Омской области масочного режима. Из-за превышения эпидемического порога за последнюю неделю на 98% маски теперь в обязательном порядке обязаны носить в медицинских и социальных учреждениях всего региона.

Из дополнительных мер по борьбе с заболеваемостью Крига также указал отправлять на карантин при болезни 20% учеников в классе учащихся школ, детсадов, сузов, ссузов.

Отметим, что в 46% случаев сейчас омичи болеют гриппом, в 31% случаев - так называемым свиным.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru