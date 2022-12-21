23 декабря в Омске стартует главное праздничное шоу «Тайна новогодней звезды»

Фото: сайт омского цирка.

В ближайшую пятницу в Омске будет открыта главная елка города, а также пройдет премьерный показ главного праздничного шоу для детей и взрослых «Тайна новогодней звезды» - проект цирка Гии Эрадзе (0+).

Сюжет - классический. Один из главных символов Нового года – волшебную новогоднюю звезду в гневе разбивает злая колдунья в расчете, что любимый праздник взрослых и детей не наступит. Героям сказки предстоит найти и собрать воедино разлетевшиеся по всему миру волшебные осколки. На это есть всего один день, а время отсчитывают сказочные часы, строго следящие за отважными путешественниками.

Вместе с артистами зрители отправятся сначала в Африку, а оттуда перенесутся в зимнюю сказку, затем заглянут к Белоснежке и гномам. Когда все осколки Звезды будут собраны со всех закоулков мира воедино, засияет новогодняя елка, грянет новогодний бал, куда прибудут Дед Мороз и Снегурочка.

Анонсируют, что на премьере будет омский мэр Сергей Шелест, который в 17:00 поздравит маленьких омичей с Новым годом.

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