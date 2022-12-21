В 2023 году в Омске будут курсировать еще 49 новых троллейбусов «Адмирал»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне вице-мэр Владимир Куприянов дал в эфире радио Monte Carlo Omsk развернутое интервью о новой транспортной сети в Омске. В частности, одной из новостей для горожан стало сообщение, что в 2023 году наш город получит 49 новых троллейбусов «Адмирал».

- Контракт с подрядчиком заключен. Девять машин уже прибыли, за остальные внесена предоплата. Машины будут обслуживать новые маршруты на Левобережье, - рассказал Куприянов. Всего на развитие транспортной системы на Левобережье Омску выделили 2,3 млрд рублей. На эти деньги восстановят троллейбусное депо советской постройки, построят новые площадки для стоянки и разворота составов, организуют контактную сеть.

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