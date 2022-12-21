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НовостиОбщество21 декабря 2022 2:11

И погибшие, и пострадавшие: омская Госавтоинспекция дала сводку суточных ДТП

В Омской области за предыдущие сутки произошло 55 аварий
Наталья ВИРКУНЕН
Нередко аварии в гололед происходят из-за необдуманных маневров и резкого торможения. Фото: соцсети.

Нередко аварии в гололед происходят из-за необдуманных маневров и резкого торможения. Фото: соцсети.

В пресс-службе управления ГИБДД по Омской области сообщили об авариях, случившихся в предыдущие сутки. Всего в городе и области инспекторы зафиксировали 55 ДТП. Восемь из них обернулись для участников травмами и смертельными исходами. За этот период времени погибли два человека.

При этом в ближайшие сутки в Омской области ожидают резкое ухудшение условий на дорогах из-за значительного похолодания и образования наледи на дорожном полотне.

Омичей просят быть предельно внимательными к данным обстоятельствам.

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