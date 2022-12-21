За «Развитие детского здравоохранения» Омская область попала в число лучших

За три года на улучшение сферы детского здравоохранения в регионе было потрачено 420 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омская область вышла в число лидеров в работе по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». К такому выводу пришли в федеральном Минздраве, сообщил БК55. Согласно данным омского профильного министерства, за три года на развитие детского здравоохранения было потрачено 420 миллионов рублей, отремонтированы 45 поликлиник, обучены последним методикам врачи.

- Все это способствовало тому, что помощь для наших самых маленьких пациентов стала комфортнее и доступнее. Увеличилось число деток, которые проходят профилактические медицинские осмотры. Мы надеемся, что и в дальнейшем нам удастся справиться со всеми поставленными задачами, как это было в 2021 и 2022 годах. Забота о здоровье детей — один из приоритетов министерства здравоохранения и учреждений здравоохранения, — отметила начальник управления стратегического развития и реформирования здравоохранения министерства здравоохранения Омской области Ольга Мигунова.

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