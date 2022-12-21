На Театральной площади в Омске заработали новые светофоры

Фото: паблик «Инцидент Омск».

В омских социальных сетях омичи делятся фотографиями новых светофоров, установленных на перекрестке на Театральной площади. В частности, пешеходам и водителям загорается не только основной свет в привычном нам формате, а его дублируют дополнительные световые стойки. Таким образом, вероятность пропустить нужный сигнал сведена к минимуму. Зато у горожан появились вопросы к режиму работу светофорных объектов.

- Убрали стрелку направо, и зелёный горит всего 27 секунд. Вместо 10 минут теперь на Думской утром стоишь все 40. Мало того что 3 светофора на 100 метров дороги, так ещё ждёшь когда общественный транспорт высадит людей - нет заездного кармана. Отличная задумка, зато красиво...- поделилась своим мнением об организации движения омичка Ольга Казанина.

- И до Омска дошло новшество 30 лет спустя, - написал также Вадим Сидоренко.

- Удобная штука, а то классические светофоры иногда не видно из-за окружающего транспорта, - поделился Александр Сазыкин.

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