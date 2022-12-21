Экс-глава Кировского округа Омска Горбачев трудоустроился в частную компанию

Фото: omsk-news.net.

Бывший глава Кировского округа Омска Андрей Горбачев накануне был замечен представителями СМИ на одном из совещаний по капитальному ремонту. О том, куда трудоустроился бывший чиновник после отставки, сообщили в Городе55.

- Я на совещании присутствовал, но не со стороны прокуратуры или администрации Омска, а как представитель обычной частной кампании. Названия ее я вам говорить не буду, но скажу, что она работает в области металлургии. Я там работаю уже некоторое время, ведь в свое время учился в Политехе, поэтому, в этой работе понимаю, - заверил новоявленный сотрудник коммерческой фирмы.

Отметим, что экс-глава округа попал в немилость после инспекции мэра Сергея Шелеста левобережных территорий. При этом свой пост чиновник покинул с весьма внушительными семейными накоплениями. В частности, в прошлом году Андрей Горбачев задекларировал свой доход в 2,7 миллиона рублей, а также гараж и квартиру в 120 квадратных метров. При этом его супруга заработала 19 миллионов рублей, а в собственности у нее значатся 7 квартир общей площадью 448 квадратных метров, 3 земельных участка, одна дача и два гаража.

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