За неделю в Омской области заболевших гриппом и ОРВИ стало на 30% больше

Пика заболеваемости в регионе еще не достигли, но до него недалеко - прирост всего в 10%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили о значительном росте заболеваемости населения в последнюю неделю. В частности, с 12 по 18 декабря в регионе зарегистрирован 28 091 случай заболеваний ОРВИ. Цифра говорит о резком всплеске заболеваемости - на 33%

- Доля гриппа по сравнению с прошлой неделей уменьшилась до 45,9%. Основную массу составляет A/H1N1 pdm – 31%, на не типированный вирус гриппа А приходится чуть больше 10%, на грипп В – 4,1%, - пояснили в надзорном ведомстве.

Как и в случае заболеваемости коронавирусом, омичам напомнили соблюдать все принципы личной гигиены, чаще мыть руки.

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