Минприроды РФ проанализировало состояние воды в омском Иртыше

Ртуть в воде может негативно сказываться на обитателях Иртыша. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральное министерство природных ресурсов опубликовало доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году». В документе есть данные о состоянии воды в реке Иртыш в текущем году. В частности, сообщается, что между селами Татарка и Уват вода в Иртыше была значительно загрязнена.

- Норма содержания фенола и меди значительно превышена. По первому параметру - примерно в два-три раза, по второму – от трех до шести раз, - сообщают чиновники. На территории города в воде Иртыша также зафиксировали повышенную концентрацию меди и фенола.

Кроме того, экологи обнаружили в иртышской воде ртуть. Примесь выявили в пробах, взятых совсем недалеко от Омска. Повторная проверка дала аналогичный результат. По информации ведомства, источник загрязнения пока не нашли.

Эксперты относят медь к веществам третьего класса опасности. Если постоянно употреблять воду с повышенным содержанием солей меди, то происходят серьёзные нарушения в работе центральной нервной системы, почек и печени. Избыток вещества способствует разрушению зубов, возникновению тяжёлых дерматитов, гастрита и язвенных болезней.

Фенол, в свою очередь, может образовываться в водах благодаря естественным процессам, однако превышение концентрации возникает именно из-за деятельности человека: в результате проникновения сточных вод в окружающую среду или выбросов химической промышленности. Разложение фенола снижает концентрацию кислорода в воде, что крайне негативно сказывается на ее обитателях. К тому же продукты окисления фенолов могут быть токсичными.

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