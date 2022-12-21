Омские автоинспекторы предупредили автолюбителей о резком похолодании и гололедице на дорогах

Фото: соцсети.

В ближайшие сутки, после значительного потепления, в Омской области снова - резкое ухудшение погодных условий. Минувшей ночью температура воздуха снова понизилась до -16 градусов, на дорогах по\явилась наледь.

- В связи этим ГИБДД призывает автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, - сообщили в службе Госавтоинспекции по региону.

Кроме того, инспекторы рассказали о пугающей статистике аварийности за последние сутки. Всего зарегистрировано 60 аварий, 55 ДТП - со значительным материальным ущербом. После шести столкновений 8 человек доставлены в больницы с травмами, двое погибли.

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