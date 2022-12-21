На Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом

Фото: наш.дом.рф.

В текущем месяце в Омске на Левобережье был введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Адрес нового объекта - улица 3-я Енисейская, 32, дом расположен в микрорайоне «Заречье». Дом высотой в 11 этажей общей площадью 16,5 тысяч квадратных метров включает в себя 200 квартир.

Фото: наш.дом.рф.

- Разрешение на строительство застройщику было выдано департаментом в сентябре 2020 года. Застройщиком указан ООО СЗ «Московка-дом 3», - сообщает РИА «СуперОмск».

Фото: наш.дом.рф.

На фасаде здания размещен баннер о продаже квартир в здании. Снаружи дом выглядит полностью завершенным.

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