На Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом

Фото: наш.дом.рф.
В текущем месяце в Омске на Левобережье был введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Адрес нового объекта - улица 3-я Енисейская, 32, дом расположен в микрорайоне «Заречье». Дом высотой в 11 этажей общей площадью 16,5 тысяч квадратных метров включает в себя 200 квартир.
Фото: наш.дом.рф.
- Разрешение на строительство застройщику было выдано департаментом в сентябре 2020 года. Застройщиком указан ООО СЗ «Московка-дом 3», - сообщает РИА «СуперОмск».
Фото: наш.дом.рф.
На фасаде здания размещен баннер о продаже квартир в здании. Снаружи дом выглядит полностью завершенным.
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